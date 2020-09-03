Участь Кріштіану Роналду у найближчих матчах збірної Португалії залишається під питанням.

Кріштіану Роналду потрапив до лазарету та пропустив тренування збірної Португалії, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

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Зірковому нападнику діагностували інфекцію на пальці правої ноги і зараз він проходить курс лікування антибіотиками. Чи зможе Кріш допомогти чинному чемпіону Європи у найближчих матчах – не повідомляється.

Нагадаємо, збірна Португалії зіграє з хорватами 5 вересня, а через три дні проти шведів.

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