Роналду пропустив тренування збірної Португалії через інфекцію
16:26 - Читать на русском
Участь Кріштіану Роналду у найближчих матчах збірної Португалії залишається під питанням.
Кріштіану Роналду потрапив до лазарету та пропустив тренування збірної Португалії, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.
Шевченко оцінив вплив Роналду на Серію А
Зірковому нападнику діагностували інфекцію на пальці правої ноги і зараз він проходить курс лікування антибіотиками. Чи зможе Кріш допомогти чинному чемпіону Європи у найближчих матчах – не повідомляється.
Нагадаємо, збірна Португалії зіграє з хорватами 5 вересня, а через три дні проти шведів.
Мадридське прокляття: Роналдінью, Гвардіола, Неймар і Мессі йшли після чемпіонства Реала
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter