Шевченко оцінив вплив Роналду на Серію А
Керманич збірної України Андрій Шевченко прокоментував внесок Роналду в розвиток італійської Серії А.
"Прихід Роналду підсилив позиції італійського футболу в світі. Уже не тільки на базі Ювентуса, але й на базі Інтера, Роми, Наполі, Мілана формуються хороші команди, які готові конкурувати.
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Вихід Інтера у фінал Ліги Європи – підтвердження цьому. Італійський чемпіонат, як і всі чемпіонати, переживав невелике падіння. Зараз він стабілізувався. Вважаю, що траєкторія пішла вгору", – сказав Шевченко у коментарі ютуб-каналу Трендець.
Нагадаємо, Роналду приєднався до Ювентуса влітку 2018-го. За цей час португалець встиг провести у футболці Ювентуса 89 матчів у всіх турнірах, забити 65 голів та віддати 18 асистів.
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