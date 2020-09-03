Участие Криштиану Роналду в ближайших матчах сборной Португалии остается под вопросом.

Криштиану Роналду попал в лазарет и пропустил тренировку сборной Португалии, сообщает официальный сайт местной федерации.

Шевченко оценил влияние Роналду на Серию А

Звездному нападающему диагностировали инфекцию на пальцы правой ноги и сейчас он проходит курс лечения антибиотиками. Сможет ли Криш помочь действующему чемпиону Европы в ближайших матчах – не сообщается.

Напомним, сборная Португалии сыграет с хорватами 5 сентября, а через три дня против шведов.

Мадридське прокляття: Роналдінью, Гвардіола, Неймар і Мессі йшли після чемпіонства Реала