Роналду пропустил тренировку сборной Португалии из-за инфекции
16:26 - Читати українською
Участие Криштиану Роналду в ближайших матчах сборной Португалии остается под вопросом.
Криштиану Роналду попал в лазарет и пропустил тренировку сборной Португалии, сообщает официальный сайт местной федерации.
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Звездному нападающему диагностировали инфекцию на пальцы правой ноги и сейчас он проходит курс лечения антибиотиками. Сможет ли Криш помочь действующему чемпиону Европы в ближайших матчах – не сообщается.
Напомним, сборная Португалии сыграет с хорватами 5 сентября, а через три дня против шведов.
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