Збірній Португалії доведеться обходитись без Кріштіану Роналду у стартовому матчі Ліги націй проти хорватів.

Капітан піренейців точно пропустить матч, стверджує A Bola. Зіркову "сімку" забрав вінгер Порту Сержіу Олівейра.

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На тижні Роналду відчув біль у пальці ноги, через який був змушений зупинити тренувальний процес. Як виявилося, причиною інфекції у лідера збірної Португалії став укус бджоли. Наставник команди Фернанду Сантуш вирішив не ризикувати здоров'ям нападника Ювентуса.

Додамо, що матч першого туру Ліги націй між Португалією та Хорватією відбудеться вже сьогодні, початок о 21:45.

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