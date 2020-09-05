На 68-й хвилині поєдинку Україна – Швейцарія на Арені Львів Зінченко блискучим парашутом з кута штрафного відправив м'яч у дальній кут воріт Яна Зоммера. Як зізнався сам голкіпер на післяматчевій прес-конференції, шансів відбити цей удар українця в нього не було. Гол Зінченка став переможним для "синьо-жовтих" – команда Андрія Шевченка здобула непросту перемогу над міцним опонентом та підходить до поєдинку другого туру Ліги націй проти Іспанії в статусі лідера групи.

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Сезон 2019/20 склався не надто вдало для Зінченка. 23-річний українець спершу отримав травму, яка на певний час вивела його з гри. Після повернення Олександр не зумів повернути собі місце в основі, вдовольняючись лише статусом гравця ротації в команді Хосепа Гвардіоли. Тому вдалий матч проти Швейцарії та розкішний гол, безумовно, повинен додати впевненості одному з лідерів національної команди. Фантастичний забитий м'яч українця не залишив байдужим і фанатів Манчестер Сіті, які у переважній більшості висловили свої компліменти Зінченку.

Багато хто з прихильників "містян" запідозрив, що Зінченко навішував, проте сам хавбек з іронією запевнив, що задумав саме удар по воротах. До слова, забитий гол Олександр присвятив Антону Худаєву – лікарю національної команди, який у липні помер від коронавірусу. "Я ще до гри знав, як святкуватиму, якщо заб'ю гол. Ця людина – професіонал з великої букви, а про людські якості я взагалі мовчу. Нам буде дуже не вистачати Худаєва. Чи допоміг він нам десь згори? Можливо", – сказав лідер збірної України.

Гру проти команди Владіміра Петковіча Зінченко може занести собі в актив. Хавбек відзначився традиційно високою для себе точністю передач (90%), віддав 4 ключові передачі, а всі 5 довгих пасів у виконанні Олександра знайшли адресатів. Єдиний удар у площину став гольовим, а ще півзахисник виграв всі 4 повітряні єдиноборства. Розкішні показники!

Чимало фанатів Манчестер Сіті після поєдинку Україна – Швейцарія висловили переконання, що Зінченко заслуговує шансу від Гвардіоли у півзахисті. Як відомо, іспанець випускає Олександра виключно на позиції лівого оборонця.

"Зінченко краще грає у півзахисті", – написав у Twitter один з фанатів. "Так, але не кращий за будь-кого з наших півзахисників", – парирував у відповідь інший фанат Манчестер Сіті. Виникла справжня дискусія, в ході якої більшість дописувачів заявили, що Зінченко – кращий за Ілкая Гюндогана на позиції центрхава. На їхню думку, українець швидший за свого конкурента, а також на користь Олександра грають його молодий вік та краща гра в обороні.

"У наступному сезоні потрібно більше використовувати його в півзахисті. У Зінченка занадто великий потенціал, щоб його обмежували протягом всієї кар'єри грою зліва у захисті", – інший вболівальник Ман Сіті теж хоче бачити українця в середині поля. "Пеп дійсно марнує його талант, використовуючи на позиції лівого оборонця", – що ж, прихильників гри Зінченка серед англійських фанатів не бракує.

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Чимало дописувачів переконані, що гол Зінченка випадковий – на їхню думку, українець все ж виконував передачу, а не бив по воротах. Окремі фанати відзначають, що півзахисник вже не вперше відзначається подібними голами – дійсно, раніше Олександр забив схожий гол у Кубку Англії.

"Хто знає, на якій позиції Зінченко грає у збірній України? Там він виглядає значно краще, ніж у Манчестер Сіті", – хтось залишився приємно здивований виступом півзахисника на Арені Львів.

"Кому потрібен Мессі, якщо у вас є цей хлопець?" – один з коментарів насправді приголомшив. З ким з ким, але от з великим аргентинцем Зінченка ще не порівнювали. Що ж, можливо, саме після цього допису Мессі і вирішив залишитися в Барселоні?:)

До слова, гол у ворота Швейцарії став для гравця "містян" третім за збірну України в офіційних матчах – раніше він відзначався у воротах Чехії та Литви. Цікаво, що тоді ці м'ячі теж стали переможними. Також в активі Зінченка два результативні удари у футболці національної команди в товариських матчах – проти Румунії у 2016-му та з Нігерією в 2019-му. Щоправда, цей м'яч точно став найкрасивішим – гол Зінченка вже другу добу порівнюють зі знаменитим ударом Ліонеля Мессі. Дійсно – дивовижна схожість.

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