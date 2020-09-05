Через складну ситуацію з COVID-19 у складі господарів було ухвалене рішення відмовитися від проведення матчу в понеділок (7 вересня), інформує офіційний Twitter збірної Чехії.

Куртуа повернувся з розташування збірної Бельгії в Реал – у голкіпера були парадоксальні тести на коронавірус

Ще перед переможним матчем проти Словаччини (3:1) у чеській делегації були виявлені два позитивні тести на COVID-19. Гру першого туру все ж вирішили провести, але нове тестування після неї дало ще один позитивний результат. Щоб уникнути ризику масового поширення хвороби, гравців відправили у розташування своїх клубів, а матч з шотландцями скасували.

Додамо, що хворих на коронавірус виявляли і в інших збірних – Франції, Італії, Греції, Бельгії, Іспанії.

Ліга націй: Італія врятувалася в матчі проти Боснії, Чехія здолала Словаччину, Австрія втримала перемогу над Норвегією