Сборной Португалии придется обходиться без Криштиану Роналду в стартовом матче Лиги наций против хорватов.

Капитан пиренейцев точно пропустит матч, утверждает A Bola. Звездную "семерку" забрал вингер Порту Сержиу Оливейра.

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На неделе Роналду почувствовал боль в пальце ноги, из-за которой был вынужден остановить тренировочный процесс. Как оказалось, причиной инфекции у лидера сборной Португалии стал укус пчелы. Наставник команды Фернанду Сантуш решил не рисковать здоровьем нападающего Ювентуса.

Добавим, что матч первого тура Лиги наций между Португалией и Хорватией состоится уже сегодня, начало в 21:45.

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