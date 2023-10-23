Нападник Аль-Насра і збірної Португалії Кріштіану Роналду все чіткіше говорить про прощання з футболом.

Поки фанам Кріштіану не потрібно переживати, але 38-річний форвард вже починає готувати публіку до неминучого. Чергова заява про майбутнє додала конкретики щодо планів Роналду.

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"Уболівальники роблять мене щасливим, і я роблю їх щасливими. Мені 38 років, і я продовжую допомагати і бути корисним команді. Я повинен бути вдячний за це. Те, що привело мене на вершину, – це важка праця.

Я продовжу грати в цьому і наступному сезонах. Потім я прислухаюся до свого тіла, щоб побачити, зможу я продовжувати чи ні", – наводить слова Роналду Sport.

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