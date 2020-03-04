Роналду повернувся від хворої матері в Італію та готується до наступного матчу Серії А

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду вкотре довів, що навіть у складних ситуаціях він залишається професіоналом.

Роналду прилетів з Португалії в Турин, де приєднався до інших гравців Ювентуса, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Напередодні Кріштіану терміново вилетів на батьківщину до своєї матері Марії Долорес Авейру, у якої стався інсульт. Жінка продовжує перебувати під наглядом лікарів.

Зараз нападник готується до поєдинку 27-го туру Серії А проти Болоньї. У поточному сезоні чемпіонату Італії Роналду провів 21 поєдинок, в яких відзначився 21-м голом та двома асистами.

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