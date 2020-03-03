Роналду розповів про стан матері після інсульту

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду разом з коханою та сином перебуває в одній з португальських клінік, куди була госпіталізована його мати Марія Долорес Авейру.
"Спасибі за всі ваші повідомлення підтримки для моєї мами. Наразі її стан стабільний, вона проходить реабілітацію в лікарні.
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Я і моя сім'я хотіли б подякувати бригаді лікарів, яка доглядає за нею, і люб'язно попросити надати нам трохи конфіденційності у цей час", – написав Роналду у twitter.
Нагадаємо, Марію Авейру напередодні госпіталізували. За інформацією ЗМІ, у матері Кріштіану трапився інсульт.
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