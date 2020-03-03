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Роналду розповів про стан матері після інсульту

3 березня 23:13 347 Читать на русском
Роналду розповів про стан матері після інсульту
Роналду з матір'ю / Фото з відкритих джерел

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду разом з коханою та сином перебуває в одній з португальських клінік, куди була госпіталізована його мати Марія Долорес Авейру.

 

"Спасибі за всі ваші повідомлення підтримки для моєї мами. Наразі її стан стабільний, вона проходить реабілітацію в лікарні.

Роналду терміново вилетів у Португалію через погіршення стану здоров'я матері

Я і моя сім'я хотіли б подякувати бригаді лікарів, яка доглядає за нею, і люб'язно попросити надати нам трохи конфіденційності у цей час", – написав Роналду у twitter.

Нагадаємо, Марію Авейру напередодні госпіталізували. За інформацією ЗМІ, у матері Кріштіану трапився інсульт.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Ювентус - Мілан Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Марія Долорес Авейру
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