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Роналду вернулся от больной матери в Италию и готовится к следующему матчу Серии А

19:07 31 Читати українською
Роналду вернулся от больной матери в Италию и готовится к следующему матчу Серии А
Криштиану Роналду и Маурицио Сарри / Фото ФК Ювентус

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в очередной раз доказал, что даже в сложных ситуациях он остается профессионалом.

 

Роналду прилетел из Португалии в Турин, где присоединился к другим игрокам Ювентуса, сообщает официальный сайт клуба.

Роналду рассказал о состоянии матери после инсульта

Накануне Криштиану срочно вылетел на родину к своей матери Марии Долорес Авейру, в которой произошел инсульт. Женщина продолжает находиться под наблюдением врачей.

Сейчас нападающий готовится к поединку 27-го тура Серии А против Болоньи. В текущем сезоне чемпионата Италии Роналду провел 21 поединок, в которых отметился 21-м голом и двумя ассистами.

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Теги
Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Мария Долорес Авейру Болонья - Ювентус
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