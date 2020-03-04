Роналду вернулся от больной матери в Италию и готовится к следующему матчу Серии А

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в очередной раз доказал, что даже в сложных ситуациях он остается профессионалом.

Роналду прилетел из Португалии в Турин, где присоединился к другим игрокам Ювентуса, сообщает официальный сайт клуба.

Роналду рассказал о состоянии матери после инсульта

Накануне Криштиану срочно вылетел на родину к своей матери Марии Долорес Авейру, в которой произошел инсульт. Женщина продолжает находиться под наблюдением врачей.

Сейчас нападающий готовится к поединку 27-го тура Серии А против Болоньи. В текущем сезоне чемпионата Италии Роналду провел 21 поединок, в которых отметился 21-м голом и двумя ассистами.

Роналду, посунься – унікальний маестро топ-трансферів будує новий суперклуб і вже шокує гігантів