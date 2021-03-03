Новачок Серії А годину гідно протримався проти чинного чемпіона, однак завершальна третина була повністю за підопічними Пірло. Початок розгрому поклав Мората, який замкнув простріл Бернардескі з лівого флангу. Через 9 хвилин оборона Спеції загубила К'єзу поблизу "позначки", і той з другої спроби розстріляв Проведеля.

Ювентус знищив Спецію та скоротив відставання від "россонері" до трьох пунктів

Контрольний в голову виконав Роналду, який проводив свій 600 матч у національних чемпіонатах. Португалець оформив 20 гол у Серії А 2020/21 та покращив свій же рекорд – тепер 12 сезонів поспіль Кріш забиває 20+ м'ячів у національних першостях.