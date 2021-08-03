Автопарку зірки Ювентуса і збірної Португалії може позаздрити кожен. Сам Кріштіану теж не нехтує нагодою показати фанатам свої транспортні засоби.

Як відомо, 36-річний португалець полюбляє розкішні авто. У його власності є низка машин преміум-класу, а зараз Роналду похизувався одним із експонатів своєї колекції – ефектним Brabus G800 Widestar чорного кольору. Придбати такий автомобіль можна приблизно за 350 тисяч євро.

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"Гарного тижня", – підписав світлину Кріштіану.

До слова, останнім часом знову спалахнули чутки про бажання Роналду залишити Ювентус. Форвард прагне повернутися в Реал, але мадридці налаштовані підписати Кіліана Мбаппе з ПСЖ. В такому випадку португалець начебто не проти продовжити кар'єру і в Парижі.

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