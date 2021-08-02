Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду прагне покинути Турин і розраховує на руку допомоги свого колишнього клубу.

Португалець прагне якомога швидше покинути "Стару синьйору", повідомляє AS.

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Роналду впевнений, що його майбутнє залежить від Кіліана Мбаппе. 5-разовий володар "Золотого м'яча" розраховує на пропозицію ПСЖ. Роналду вірить, що Флорентіно Перес до кінця літнього трансферного вікна спробує оформити підписання Мбаппе. Натомість парижани нібито з радістю замінять його ветераном збірної Португалії.

До слова, в сезоні 2020/21 Кріштіану Роналду провів 44 матчі в усіх турнірах, у яких забив 36 м'ячів.

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