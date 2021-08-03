Автопарку звезды Ювентуса и сборной Португалии может позавидовать каждый. Сам Криштиану тоже не пренебрегает возможностью показать фанатам свои транспортные средства.

Как известно, 36-летний португалец любит роскошные авто. В его собственности есть ряд машин премиум-класса, а сейчас Роналду похвастался одним из экспонатов своей коллекции – эффектным Brabus G800 Widestar черного цвета. Приобрести такой автомобиль можно примерно за 350 тысяч евро.

Роналду мечтает эффектом домино от Переса и Реала

"Хорошей недели", – подписал фотографию Криштиану.

К слову, в последнее время вновь вспыхнули слухи о желании Роналду оставить Ювентус. Форвард стремится вернуться в Реал, но мадридцы настроены подписать Килиана Мбаппе из ПСЖ. В таком случае португалец якобы не против продолжить карьеру и в Париже.

Путем Луческу – самый легендарный курильщик кальчо возобновил тренерскую карьеру