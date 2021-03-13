Після вильоту "Старої синьйори" від Порту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ЗМІ заговорили про бажання Кріштіану Роналду повернутись в мадридський Реал. Звісно ж, про це в наставника Юве Андреа Пірло розпитали журналісти.

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"З ним все гаразд. Це нормально, коли Кріштіану розчаровується, як і будь-хто інший. Чутки – це теж нормально. Він є найбільш важливим гравцем у світі разом із Мессі. Він завжди чудово демонструє свою відданість та доводить свою важливість", – цитує Пірло Фабріціо Романо у своєму Twitter.

До слова, з 2018-го року у футболці "б'янконері" португалець провів 121 поєдинок у всіх турнірах, в яких відзначився 92 м'ячами та 22 асистами. З Ювентусом Кріштіану по два рази вигравав Серію А і Суперкубок Італії.

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