Роналду підтримав Асенсіо, який отримав важку травму

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не залишив без уваги ушкодження свого колишнього партнера в Реалі Марко Асенсіо.

У своєму Інстаграмі 34-річний нападник "старої синьйори" розмістив фото з вінгером "королівського клубу", додавши підпис: "Багато сили тобі, друже. Швидкого одужання".

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Роналду виступав за Реал разом з Асенсіо від літа 2016 року до кінця сезону 2017/18.

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