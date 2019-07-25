Асенсіо доведеться перенести операцію – стали відомі терміни повернення хавбека Реала

Найгірші побоювання щодо проблем зі здоров'ям півзахисника підтвердились.

Марко Асенсіо не зможе виходити на поле дев'ять місяців, повідомляє Marca.

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23-річний гравець покине літні збори Реала і повернеться в Іспанію, де йому проведуть операцію. Півзахисникові діагностували розрив зв'язок коліна і меніска. Зазвичай такі пошкодження потребують близько 8-9 місяців реабілітації, за найоптимістичнішими прогнозами Реал зможе розраховувати на Асенсіо в березні 2020-го, але не раніше. Крім того, хавбеку знадобиться деякий час на повернення до оптимальних фізичних кондицій, що може забрати ще кілька тижнів.

Нагадаємо, іспанець зазнав важкої травми у товариському матчі проти Арсенала, в якому він відзначився голом.

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