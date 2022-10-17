Схилити шальки терезів на користь своєї команди намагався Кріштіану Роналду, але фортуна була не на його боці. Один із голів португальця не зарахували через офсайд, а інший спровокував суперечку.

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Обидва епізоди трапилися один за одним на старті другого тайму. Особливої уваги заслуговує другий. Роналду, здавалося, підловив на помилці Ніка Поупа і відправив м'яч у порожні ворота. Арбітр і цей гол не зарахував, покаравши Кріштіану жовтою карткою.

Причиною суперечки став дотик до м'яча Фабіана Шера. Якщо захисник відкотив м'яч на голкіпера після свистка рефері, то це був пас, і Роналду забив легальний гол. Однозначно оцінити епізод дуже складно. На відео здається, що передача відбулася щонайменше одночасно зі свистком.

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