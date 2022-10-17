Роналду підловив суперників на помилці, але замість гола отримав покарання від арбітра – відео суперечливого епізоду
Манчестер Юнайтед розписав нічию з Ньюкаслом в рамках 11-го туру АПЛ. Матч завершився без голів.
Схилити шальки терезів на користь своєї команди намагався Кріштіану Роналду, але фортуна була не на його боці. Один із голів португальця не зарахували через офсайд, а інший спровокував суперечку.
Тренер найбагатшого клубу АПЛ відмовився від Роналду: "Це важлива частина нашого розвитку"
Обидва епізоди трапилися один за одним на старті другого тайму. Особливої уваги заслуговує другий. Роналду, здавалося, підловив на помилці Ніка Поупа і відправив м'яч у порожні ворота. Арбітр і цей гол не зарахував, покаравши Кріштіану жовтою карткою.
Причиною суперечки став дотик до м'яча Фабіана Шера. Якщо захисник відкотив м'яч на голкіпера після свистка рефері, то це був пас, і Роналду забив легальний гол. Однозначно оцінити епізод дуже складно. На відео здається, що передача відбулася щонайменше одночасно зі свистком.
Арсенал без Зінченка виграв божевільний матч і зберіг лідерство в АПЛ, МЮ поділив очки з Ньюкаслом