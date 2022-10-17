Склонить чаши весов в пользу своей команды пытался Криштиану Роналду, но фортуна была не на его стороне. Один из голов португальца не засчитали из-за офсайда, а другой спровоцировал спор.

Тренер самого богатого клуба АПЛ отказался от Роналду: "Это важная часть нашего развития"

Оба эпизода случились друг за другом на старте второго тайма. Особого внимания заслуживает второй. Роналду, казалось, подловил на ошибке Ника Поупа и отправил мяч в пустые ворота. Арбитр и этот гол не засчитал, наказав Криштиану желтой карточкой.

Причиной спора стало касание к мячу Фабиана Шера. Если защитник откатил мяч на голкипера после свистка рефери, то это был пас, и Роналду забил легальный гол. Однозначно оценить эпизод очень сложно. На видео кажется, что передача состоялась как минимум одновременно со свистком.

Арсенал без Зинченко выиграл сумасшедший матч и сохранил лидерство в АПЛ, МЮ поделил очки с Ньюкаслом