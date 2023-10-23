Нападающий Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду все отчетливее говорит о прощании с футболом.

Пока фанатам Криштиану не нужно переживать, но 38-летний форвард уже начинает готовить публику к неизбежному. Очередное заявление о будущем добавило конкретики по поводу планов Роналду.

Роналду забил победный гол шедевральным ударом со штрафного, Йовичевич проиграл худшей команде и упал ко дну.

"Болельщики делают меня счастливым, и я делаю их счастливыми. Мне 38 лет, и я продолжаю помогать и быть полезным команде. Я должен быть благодарен за это. То, что привело меня на вершину, – это тяжелый труд.

Я продолжу играть в этом и следующем сезонах. Затем я прислушиваюсь к своему телу, чтобы увидеть, смогу ли я продолжать или нет", – приводит слова Роналду Sport.

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