Арабські шейхи заплатять Кріштіану Роналду 200 мільйонів євро лише за те, що португалець виконуватиме роль посла Саудівської Аравії у питанні організації проведення ЧС-2030.

За 2,5 роки контракту з Аль-Насром Кріштіану Роналду заробить щонайменше 400 мільйонів євро. Проте клубна зарплата португальця складає лише половину цієї суми. Про це повідомляє Mundo Deportivo, посилаючись на AFP.

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Крім 200 мільйонів євро у вигляді зарплати арабські шейхи заплатять Роналду ще 200 мільйонів євро за просування Саудівської Аравії в статусі кандидата на організацію проведення ЧС-2030 спільно з Грецією та Єгиптом.

Офіційно Роналду вважатиметься послом Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що на проведення ЧС-2030 у рамках спільної заявки також претендують Україна, Іспанія та Португалія.

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