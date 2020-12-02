Португальський нападник "Старої синьйори" поклав до своєї колекції чергову нагороду.

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду став лауреатом премії Golden Foot-2020.

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Нагорода вручається гравцям, які зробили значний внесок у розвиток футболу, за підсумками голосування серед уболівальників. Особливість цієї нагороди в тому, що переможець залишає відбитки своїх ніг на Алеї чемпіонів, розташованій на набережній Князівства Монако.

Окрім Роналду, цьогоріч на приз також претендували Ліонель Мессі (Барселона), Роберт Лєвандовскі (Баварія), Серхіо Рамос (Реал), Артуро Відаль (Інтер), Жерар Піке (Барселона), Мохамед Салах (Ліверпуль), Неймар (ПСЖ), Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті) і Джорджо К'єлліні (Ювентус), повідомляє офіційний сайт нагороди.

Також вперше була вручена нагорода Golden Foot Prestige – її отримав президент Ювентуса Андреа Аньєллі за досягнення у кар'єрі.

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