ФІФА оголосила 11 номінантів на премію The Best 2020
ФІФА визначилась зі списком претендентів на звання найкращого гравця за підсумками року.
За нагороду FIFA The Best-2020 серед чоловіків боротимуться 11 гравців, повідомляє офіційний сайт федерації.
Лєвандовскі отримав уже другий "золотий" м'яч за місяць
– Тьягу Алькантара (Іспанія, Баварія/ Ліверпуль);
– Кріштіану Роналду (Португалія, Ювентус);
– Кевін де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті);
– Ліонель Мессі (Аргентина, Барселона);
– Роберт Лєвандовскі (Польща, Баварія);
– Садьйо Мане (Сенегал, Ліверпуль);
– Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль);
– Вірджил ван Дейк (Нідерланди, Ліверпуль);
– Серхіо Рамос (Іспанія, Реал);
– Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ);
– Неймар (Бразилія, ПСЖ).
Голосування триватиме до 9 грудня, а церемонія вручення відбудеться 17-го. Нагадаємо, минулого року нагороду здобув Ліонель Мессі.
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