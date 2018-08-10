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Роналду опозорился на тренировке – бешеная реакция игроков Ювентуса на фейл Криштиану

11:43 180 Читати українською
Роналду опозорился на тренировке – бешеная реакция игроков Ювентуса на фейл Криштиану
Роналду, Дибала та Дуглас Коста

Португальский нападающий Криштиану Роналду готовится к сезону в составе Ювентуса.

На одной из тренировок футболисты сыграли в нечто очень похожее на тенисбол.

Игроки Ювентуса выполнили несколько успешных ударов, после чего Роналду неудачно обработал мяч, чем вызвал бурную реакцию партнеров.

Ювентус приблизил 2 хитовые трансферы, а Роналду уже забивает и наслаждается с девушкой

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