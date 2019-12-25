Роналду оновив імідж та зробив подарунок на Різдво своєму перукарю

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду вирішив змінити зачіску напередодні святкування католицького Різдва.

Окрім зміни зачіски Роналду привітав свого нового перукаря, подарувавши йому футболку з автографом, повідомляє ActuFoot.

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Нагадаємо, в листопаді в одному з готелів Швейцарії був знайдений труп відомого перукаря Рікардо Маркеса Феррейри, який працював з Роналду. Тіло жертви з ознаками ножового поранення виявила прибиральниця.

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До слова, Кріштіану провів 21 матч у складі Ювентуса в поточному сезоні, відзначившись 12 голами та 2 асистами.