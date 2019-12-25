toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАЗАРІЙ РУСИН

Роналду оновив імідж та зробив подарунок на Різдво своєму перукарю

09:55 2700 Читать на русском
Роналду оновив імідж та зробив подарунок на Різдво своєму перукарю
Кріштіану Роналду / AS

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду вирішив змінити зачіску напередодні святкування католицького Різдва.

Окрім зміни зачіски Роналду привітав свого нового перукаря, подарувавши йому футболку з автографом, повідомляє ActuFoot.

Роналду втратив перукаря – його знайшли зарізаним в готелі

Нагадаємо, в листопаді в одному з готелів Швейцарії був знайдений труп відомого перукаря Рікардо Маркеса Феррейри, який працював з Роналду. Тіло жертви з ознаками ножового поранення виявила прибиральниця.

Роналду не знайшлося місця серед легенд – іспанське видання презентувало збірну усіх часів з двома екс-партнерами Шеви

До слова, Кріштіану провів 21 матч у складі Ювентуса в поточному сезоні, відзначившись 12 голами та 2 асистами.

blog_ava
Вернидуб назвав найкращого молодого гравця України у 2019 році
11:28
1872
Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Італія Ювентус Ювентус Португалія Португалія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо офіційно віддало в оренду двох гравців
    Україна — 24 груд11777 Динамо офіційно віддало в оренду двох гравців
1
дн
:
3
год
:
33
хв
Астон Вілла
17:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук