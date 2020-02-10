Роналду охрестили "ідолом" – гігантську статую форварда Ювентуса презентували на італійському карнавалі

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду "прогулявся" вулицями Віареджо.

На щорічному фестивалі у Віареджо місцеві умільці спорудили величезну фігуру Кріштіану Роналду. За поясненнями розробників, статуя португальця символізує прагнення до досконалості.

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Сам фестиваль проводився вже 147-й раз. Його метою є привернення уваги людей до актуальних тем сучасного суспільства.

Нагадаємо, 35-річний Кріштіану перебрався в Ювентус влітку 2018-го, перейшовши з Реала. В поточному сезоні Серії А Роналду провів 20 матчів, в яких відзначився 20-ма голами та двома асистами.

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