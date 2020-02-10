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Роналду окрестили "идолом" – гигантскую статую форварда Ювентуса представили на итальянском карнавале

18:01 83 Читати українською
Роналду окрестили "идолом" – гигантскую статую форварда Ювентуса представили на итальянском карнавале
Криштиану Роналду / Фото Fosmedia

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду "прогулялся" по улицам Виареджо.

На ежегодном фестивале в Виареджо местные умельцы соорудили огромную фигуру Криштиану Роналду. По объяснениям разработчиков, статуя португальца символизирует стремление к совершенству.

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Сам фестиваль проводился уже 147-й раз. Его целью является привлечение внимания людей к актуальным темам современного общества.

Напомним, 35-летний Криштиану перебрался в Ювентус летом 2018, перейдя из Реала. В текущем сезоне Серии А Роналду провел 20 матчей, в которых отметился 20-ю голами и двумя ассистами.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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