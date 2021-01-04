Ювентус разгромил Удинезе в рамках воскресной программы 15-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Ювентусу не с руки терять очки – конкуренты уже изрядно оторвались. Матч против Удине тоже начался "холодным душем". К счастью для туринцев, арбитр отменил гол Де Пауля.

Ювентус благодаря дублю и ассисту Роналду разгромил Удинезе

Больше всего Андреа Пирло должен быть благодарен Криштиану Роналду. Португалец практически самостоятельно снял вопрос о победителе встречи, дважды забив и ассистировав Федерико Кьезе.

Благодаря этой победе "бьянконери" с 27-ю пунктами поднялись на 5-ю строчку турнирной таблицы, в свою очередь Удинезе с 15-ю остался на 13-м месте первенства.

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