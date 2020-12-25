Зірка Ювентуса Кріштіану Роналду знайшов час між тренуваннями для святкування Різдва.

Кріштіану Роналду у компанії своєї коханої Джорджини Родрігес та 4-х дітей зібрались для спільного фото біля різдвяної ялинки.

Джорджина роздяглась під ялинкою

"Ми бажаємо вам щасливого Різдва! Багато любові, здоров'я і щастя", – написав 35-річний португалець під світлиною в Instagram.

Відпочиватиме Кріштіану недовго, адже вже третьго січня на Юве очікує зустріч з Удінезе. У нинішньому сезоні Серії А Роналду провів 10 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та асистом.

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