Хоча до Різдва ще кілька тижнів, але Джорджина Родрігес не відкладає приготування на останній день. Цього разу кохана Кріша опублікувала в Instagram світлини на святкову тематику.

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Дівчина позувала у червоній білизні на фоні ялинки.

Нагадаємо, гравці Ювентуса отримають кілька днів відпочинку на новорічні свята, але вже третього січня на підопічних Пірло очікує домашній матч проти Удінезе.

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