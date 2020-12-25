Роналду одел свою семью в помощников Санты – порция рождественского настроения от форварда Ювентуса
07:30 - Читати українською
Звезда Ювентуса Криштиану Роналду нашел время между тренировками для празднования Рождества.
Криштиану Роналду в компании своей любимой Джорджины Родригес и 4-х детей собрались для совместного фото у рождественской елки.
"Мы желаем вам счастливого Рождества! Много любви, здоровья и счастья", – написал 35-летний португалец под фотографией в Instagram.
Отдыхать Криштиану недолго, ведь уже третьго января Юве ожидает встреча с Удинезе. В нынешнем сезоне Серии А Роналду провел 10 матчей, в которых отметился 12-ю голами и ассистом.
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