Звезда Ювентуса Криштиану Роналду нашел время между тренировками для празднования Рождества.

Криштиану Роналду в компании своей любимой Джорджины Родригес и 4-х детей собрались для совместного фото у рождественской елки.

Джорджина разделась под елкой

"Мы желаем вам счастливого Рождества! Много любви, здоровья и счастья", – написал 35-летний португалец под фотографией в Instagram.

Отдыхать Криштиану недолго, ведь уже третьго января Юве ожидает встреча с Удинезе. В нынешнем сезоне Серии А Роналду провел 10 матчей, в которых отметился 12-ю голами и ассистом.

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