"Я повністю відновився і почуваюся готовим до початку чемпіонату світу. Ми хочемо зробити це якнайкраще і досягти цілей. Чемпіонат світу – щось особливе. Світ зупиниться. Усі захочуть побачити те, як ви граєте, та поговорити про турнір.

Роналду видав чергове резонансне інтерв'ю – фаворити ЧС, скандали з партнерами, мат для Мессі

У збірної Португалії величезний потенціал, але ми маємо думати лише про матч зі збірною Гани. Якщо ми будемо найкращою командою, то дійдемо до кінця. Переможе або найкраща команда, або найкраще покоління. У нас є молоді футболісти, є добрий мікс гравців.

Фаворити турніру? Бразилія, Аргентина, Франція, Іспанія, Німеччина – команди, які мають найвищі шанси. Вони виглядають найкраще, у тому числі і для вболівальників. Однак у 2016 році Португалія вже показала, що ми здатні дивувати та нав'язувати свою гру", – цитує Роналду AS.

Футбольний зорепад у Катарі: Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів, для яких ЧС-2022 може стати останнім