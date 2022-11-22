"Я полностью восстановился и чувствую себя готовым к началу чемпионата мира. Мы хотим сделать это как можно лучше и достичь целей. Чемпионат мира – что-то особенное. Мир остановится. Все захотят увидеть то, как вы играете, и поговорить о турнире.

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У сборной Португалии огромный потенциал, но мы должны думать только о матче со сборной Ганы. Если мы будем лучшей командой, то дойдем до конца. Победит либо лучшая команда, либо лучшее поколение. У нас есть молодые футболисты, хороший микс игроков.

Фавориты турнира? Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Германия – команды, имеющие самые высокие шансы. Они выглядят лучше всего, в том числе и для болельщиков. Однако в 2016 году Португалия уже показала, что мы способны удивлять и навязывать свою игру", – цитирует Роналду AS.

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