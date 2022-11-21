Фізичний стан: Я вже відновився. Я відчуваю, що готовий розпочати чемпіонат світу якнайкраще і досягти своїх цілей.

Шанси Португалії: У нас величезний потенціал, але поки ми маємо думати про Гану та заспокоїтися. Від цього матчу все буде розвиватись. Якщо ми найкращі, то дійдемо до кінця. Команда-чемпіон стане найкращою. У нас є молодь, є хороший мікс з досвідом.

Фаворити: Найбільше шансів у Бразилії, Аргентини, Франції… Іспанія, Німеччина… Вони звучать найкраще, зокрема й для вболівальників. Але ми вже 2016 року побачили, що здатні дивувати та показувати себе.

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Найкращий в історії, якщо виграє ЧС: Я не думаю, що тут це питання можна закрити. Комусь я подобаюся більше, комусь менше. Комусь більше подобаються блондинки, а комусь брюнетки. Люди кажуть, що я перебуваю наприкінці своєї кар'єри… Я пишаюся тим, що зробив. Очевидно, виграти ще й чемпіонат світу було б непогано.

Час скандального інтерв'ю: Легко обговорювати думки іншої людини, але час мого інтерв'ю не має значення. Я буду говорити тоді, коли вважаю за потрібне. Усі гравці знають, який я і як я думаю. Мої слова не зачеплять збірну. Цей колектив унікальний, всі хочуть грати. Я не думаю, що їхній настрій змінився через цей епізод..

Відповідальність: Це мій п'ятий чемпіонат світу. Відповідальність у мене є з того часу, як мені було 12 років, і я пішов з дому. Зараз прикуто більше уваги, але я завжди несу відповідальність: як гравець, як друг, як батько… Тиск завжди однаковий. Іноді справи йдуть добре, іноді погано, але я несу цей тягар.

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Спільна фотосесія з Мессі: Це був захід, який я хотів провести, кампанія, яку я давно шукав. То була гордість. Поставити Мессі мат? Було б добре не тільки в шахах, а й у футболі. Це мій п'ятий чемпіонат світу. Я оптиміст.

Вимоги: Якби мені у 37 років та 8 місяців ще щось потрібно було б доводити, я б хвилювався… Я поважаю думки людей. Я хочу влаштувати чудовий чемпіонат світу для своєї сім'ї, для своїх уболівальників. Я хочу перемогти, але якщо не вийде, то я буду задоволений тим, що зробив.

Ситуація з Бруну: Останні дні перед турнірами завжди суперечливі, але я маю з ним прекрасні стосунки. Все навколо Кріштіану завжди викликає суперечки. Але я наполягаю: у мене чудові стосунки з усією командою, з Бруну, з Канселу, з Жоау Фелішем... І я наполягаю не питати інших гравців про Кріштіану. Запитайте про них самих та про збірну Португалії, – наводить слова Роналду AS.

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