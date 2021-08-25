"Я завжди був щирий: підписання Роналду було помилкою. Неможливо було повернути витрачені інвестиції, незважаючи на величність цього футболіста.

Фейли Щенсни та нефарт Роналду у відеоогляді матчу Удінезе – Ювентус – 2:2

Але я повинен бути чесним: чим раніше він піде, тим краще для нього і для Юве", – цитує Джильї AS.

Нагадаємо, у 2018-му туринці придбали Кріша у Реала за 117 млн євро. Його чинний контракт з Ювентусом розрахований до літа 2022-го. Проте, за інформацією ЗМІ, 36-річний португалець шукає можливості змінити команду до закриття трансферного вікна.

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