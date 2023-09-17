Нападник Аль-Насра і збірної Португалії Кріштіану Роналду запам'ятався не тільки забитим м'ячем у матчі проти Аль-Раеда.

Роналду забив один гол у ворота команди Ігора Йовічевіча, але міг оформити щонайменше дубль. Кріштіану отримав шанс відзначитися зі штрафного, проте не склалося.

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Португалець намагався влучити в дев'ятку, проте схибив. М'яч полетів повз ворота, але вже за межами поля влучив у голову оператору, який працював на матчі. Для чоловіка такий удар став несподіваним – оператор опинився в нокдауні, а відео промаху Кріштіану набирає шаленої популярності у соцмережах.

До слова, в активі Роналду 7 голів та 4 асисти у 6-ти турах чемпіонату Саудівської Аравії. Аль-Наср набрав 12 очок і посідає 6 місце турнірної таблиці.