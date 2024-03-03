Роналду незабаром може завершити кар'єру – Джорджина окреслила дати
Фанатам футболу слід готуватися до прощання з Кріштіану Роналду в будь-який момент.
Кохана португальця Джорджина Родрігес взяла участь у паризькому тижні моди. Дівчина ошелешила яскравим образом з номером та прізвищем Кріша, але ще більше здивував прогноз Джіо щодо тривалості кар'єри Роналду.
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"Кріштіану проведе ще один рік, потім кінець. Можливо, два, я не знаю", – заявила Родрігес у кулуарах.
Нагадаємо, місяць тому Роналду виповнилося 39. Контракт з Аль-Насром розрахований до літа 2025 року, але зірка заявляв про намір затриматися до ЧС-2026.
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