Фанатам футболу слід готуватися до прощання з Кріштіану Роналду в будь-який момент.

Кохана португальця Джорджина Родрігес взяла участь у паризькому тижні моди. Дівчина ошелешила яскравим образом з номером та прізвищем Кріша, але ще більше здивував прогноз Джіо щодо тривалості кар'єри Роналду.

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"Кріштіану проведе ще один рік, потім кінець. Можливо, два, я не знаю", – заявила Родрігес у кулуарах.

Нагадаємо, місяць тому Роналду виповнилося 39. Контракт з Аль-Насром розрахований до літа 2025 року, але зірка заявляв про намір затриматися до ЧС-2026.

GEORGINA RODRIGUEZ ANNONCE LA FIN DE CARRIÈRE DE CRISTIANO RONALDO AU DÉFILÉ D'HIER :



« Cristiano un an, après c'est fini. Peut-être deux, je ne sais pas. » pic.twitter.com/Y8cTus4xSx — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) March 2, 2024

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