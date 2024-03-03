Фанатам футбола следует готовиться к прощанию с Криштиану Роналду в любой момент.

Возлюбленная португальца Джорджина Родригес приняла участие в парижской неделе моды. Девушка ошарашила ярким образом с номером и фамилией Криша, но еще больше удивил прогноз Джио по продолжительности карьеры Роналду.

Роналду дисквалифицировали за неприличный жест – Криштиану попытался оправдать позорный поступок

"Криштиану проведет еще один год, потом конец. Возможно, два, я не знаю", – заявила Родригес в кулуарах.

Напомним, месяц назад Роналду исполнилось 39. Контракт с Аль-Насром рассчитан до лета 2025 года, но звезда заявлял о намерении задержаться до ЧМ-2026.

GEORGINA RODRIGUEZ ANNONCE LA FIN DE CARRIÈRE DE CRISTIANO RONALDO AU DÉFILÉ D'HIER :



« Cristiano un an, après c'est fini. Peut-être deux, je ne sais pas. » pic.twitter.com/Y8cTus4xSx — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) March 2, 2024

Кривцов присоединился к феерическому разгрому Орландо Сити в чемпионате МЛС – Месси забил 2 гола, Суарес оформил 2+2