Роналду вскоре может завершить карьеру – Джорджина очертила даты
Фанатам футбола следует готовиться к прощанию с Криштиану Роналду в любой момент.
Возлюбленная португальца Джорджина Родригес приняла участие в парижской неделе моды. Девушка ошарашила ярким образом с номером и фамилией Криша, но еще больше удивил прогноз Джио по продолжительности карьеры Роналду.
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"Криштиану проведет еще один год, потом конец. Возможно, два, я не знаю", – заявила Родригес в кулуарах.
Напомним, месяц назад Роналду исполнилось 39. Контракт с Аль-Насром рассчитан до лета 2025 года, но звезда заявлял о намерении задержаться до ЧМ-2026.
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