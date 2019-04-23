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Аллегрі пояснив, чому не варто очікувати на кадрову революцію в Ювентусі

16:35 6 Читать на русском
Аллегрі пояснив, чому не варто очікувати на кадрову революцію в Ювентусі
Массіміліано Аллегрі / фото із соцмереж

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі розповів про плани команди в наступному сезоні.

"У Ювентуса і в наступному чезоні буде мета – стати чемпіоном Італії. На нас чекає конкуренція з Інтером і Міланом. Упевнений, посилення складів проведуть Наполі, Лаціо і Рома.

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У цьому місяці я зроблю кілька експериментів на майбутнє, спробую деяких футболістів в іншій ролі. Я вважаю, що Емре Джан повинен стати центральним півзахисником в трійці. Також я хочу бачити Алекса Сандро в іншій ролі, як і Федеріко Бернардескі з Канселу.

Нам не потрібна революція. Команді потрібно просто поліпшити якість свого футболу. До того ж потрібно буде враховувати можливі несподівані ситуації", – цитує Аллегрі Tuttosport.

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Ювентус в поточному сезоні достроково оформив своє восьме чемпіонство поспіль в Серії А. Однак в Лізі чемпіонів туринців припинили виступи вже на стадії 1/4 фіналу, поступившись Аяксу.

Теги
Ювентус Ювентус Італія Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
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