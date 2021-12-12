Манчестер Юнайтед зумів вирвати перемогу над Норвічем (1:0) у 16-му турі АПЛ завдяки Роналду. Дивіться відео гола та огляд зустрічі на Футбол 24.

"Червоні дияволи" мали кілька нагод відкрити рахунок, але каркас воріт й голкіпер Тім Крул не дозволяли це зробити. "Канарки" відповіли пострілом Теему Пуккі, який парирував Давід Де Хеа.

Челсі завдяки двом пенальті переміг Лідс, Ліверпуль здолав Джеррарда на Енфілді, МЮ виграв у другому матчі з Рангніком

І все ж Манчестер Юнайтед забив – Кріштіану Роналду заробив пенальті і сам його реалізував. Тепер у португальця 91 гол в АПЛ, за цим показником він зрівнявся з Уле Гуннаром Сульшером. МЮ ж піднявся на п'яту сходинку, а Норвіч так і залишився останнім.