Манчестер Юнайтед сумел вырвать победу над Норвичем (1:0) в 16-м туре АПЛ благодаря Роналду. Смотрите видео гола и обзор встречи на Футбол 24.

"Красные дьяволы" имели несколько моментом открыть счет, но каркас ворот и голкипер Тим Крул не разрешали это сделать. "Канарейки" ответили выстрелом Тээму Пукки, который парировал Давид Де Хеа.

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