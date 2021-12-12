Роналду догнал Сульшера по голам в АПЛ: видеообзор матча Норвич – Манчестер Юнайтед
10:59 - Читати українською
Манчестер Юнайтед сумел вырвать победу над Норвичем (1:0) в 16-м туре АПЛ благодаря Роналду. Смотрите видео гола и обзор встречи на Футбол 24.
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"Красные дьяволы" имели несколько моментом открыть счет, но каркас ворот и голкипер Тим Крул не разрешали это сделать. "Канарейки" ответили выстрелом Тээму Пукки, который парировал Давид Де Хеа.
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И все же Манчестер Юнайтед забил – Криштиану Роналду заработал пенальти и сам реализовал его. Теперь у португальца 91 гол в АПЛ, по этому показателю он сравнялся с Уле Гуннаром Сульшером. МЮ поднялся на пятое место, а Норвич так и остался последним.
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