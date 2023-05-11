Аль-Наср Кріштіану Роналду перебуває в пошуку нового головного тренера. Як інформує інсайдер Руді Галетті, саудівський клуб розглядає варіант із підписанням чинного наставника Ювентуса Массіміліано Аллегрі.

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Повідомляється, що представники клубу поки що не виходили на італійського фахівця – згідно з джерелом, Аль-Наср готує офіційний запит стосовно Аллегрі в Ювентус. Відхід Аллегрі в Аль-Наср може вирішити всі проблеми: босам Ювентуса не подобається, як тренер керує туринською командою, але не вони звільняють його через високу неустойку, яка прописана у контракті тренера.

Контракт Аллегрі з Ювентусом діє до літа 2025 року.

Під керівництвом Аллегрі Роналду виграв із Ювентусом своє перше Скудетто – у сезоні 2018/19.

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