Рома – Байєр

Вчитель проти учня. Хабі Алонсо був улюбленим футболістом Жозе Моурінью на мадридському етапі кар'єри – тільки Кріштіану мав більше ігрових хвилин у тому Реалі. Ця любов не охолонула і в подальші роки. У 2019-му сеу Жозе навіть заявив, що у легендарного опорника є всі якості, аби стати топ-тренером

Португалець не помилився. У 2022 році Хабі Алонсо дебютував у ролі головного тренера на початку жовтня 2022-го, прийнявши кризовий Байєр. Іспанець підібрав його біля зони вильоту й підняв до статусу борця за топ-4 – у Бундеслізі до неї в якийсь момент не вистачало всього п'яти очок. В останніх турах команда зрізалась, але навесні "фармацевти" легко розмотали Баварію, Айнтрахт і РБ Лейпциг – команди з плей-офф ЛЧ.

Крім того, Хабі врятував Байєру поточний єврокубковий сезон, розписавши нічию з Атлетіко та Брюгге в останніх двох турах ЛЧ і вирвавши путівку в плей-офф ЛЄ. Там суперники були прохідними – Монако, Ференцварош, Уніон Сен-Жілуаз. Важко було тільки з монегасками (там усе вирішила серія пенальті).

Тепер команда націлена на свій перший з 2002 року фінал єврокубків. Це той самий фінал, після якого Байєр отримав прикре прізвисько Неверкузен. Останній євротрофей "фармацевтів" датується 1988 роком – і це був саме Кубок УЄФА. Тоді німці розбили Еспаньйол, однак сьогодні суперник буде серйознішим.

Жозе Моурінью рветься до чергового міжнародного тріумфу. Рік тому він разом з Ромою виграв Лігу конференцій, а Особливий близький до перемоги в Лізі Європи. Щось схоже вдалося провернути з Порту на початку нульових, от тільки тоді португалець розміняв Кубок УЄФА на "вуханя" ЛЧ. До речі, у пресі вже з'явились чутки про інтерес з боку ПСЖ.

Виграти ЛЄ для Жозе і Риму важливо не тільки з міркувань престижу. Тріумфатор потрапляє у груповий етап Ліги чемпіонів – а шанси прорватись туди через чемпіонат "джалороссі" вже втратили. Відіграти 5-очкове відставання, перебуваючи на сьомій позиції, для "вовків" нереально – хоча місяць тому ситуація була значно кращою. Просто Лаціо й Інтер зробили різкий ривок, Ювентусу повернули 15 очок, а у Роми травмувалась ціла група лідерів.

У Серії А команда не знає перемог протягом чотирьох турів поспіль. Підопічні Жозе Моурінью програли Інтеру й Аталанті, а з Міланом та Монцою розписали нічиї. Крім того, римляни ледь не вилетіли з ЛЄ – виїзд у Роттердам завершився поразкою, а на Стадіо Олімпіко трималася нічия до 89-ї хвилини, поки не забив Дибала.

Лише в овертаймах вдалося дотиснути втомлений Феєнорд. Перед цим колектив пройшов Зальцбург та Реал Сосьєдад, причому і там Рома виграла тільки один матч з двох.

Кадрова ситуація

Травмовані: Смоллінг, Льоренте, Ель-Шаараві, Кумбулья, Карсдорп – Бельарабі, Шик

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рома – Байєр

Рома: Руй Патрісіу – Манчіні, Крістанте, Ібаньєс – Челік, Бове, Матич, Залевскі – Дібала, Пеллегріні – Абрахам

Байєр: Градецкі – Тапсоба, Та, Інкап'є – Фрімпонг, Паласіос, Андріх, Баккер – Діабі, Вірц – Адлі

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Байєр може похизуватись хорошою атакою – це четверта команда Бундесліги як за результативністю, так і за створеними моментами. Крім того, Леверкузен доволі гнучкий у тактичному плані. У Лізі Європи "фармацевти" забили по два голи Ференцварошу, а Монако й Уніону відвантажили п'ять за два матчі.

Втім, "фармацевти" не можуть назвати себе командою з якісною обороною. У топ-10 чемпіонату Німеччини більше пропускають тільки три клуби, та і в ЛЄ "насухо" вдалося зіграти тільки з угорцями – але тут треба завдячувати тренеру-росіянину. Враховуючи ці особливості та кадрові проблеми Роми, сьогодні найбільш правильною тактикою для Байєра стала б агресивна гра.

Ну а чому б ні? Рому і за нинішнім складом, і за футболом не можна назвати грізною машиною. Це такий же середняк, як і всі інші представники ЛЄ – просто за нього виступають 2-3 дійсно зіркових гравця. Тим не менш, на Стадіо Олімпіко цей колектив програв лише один з останніх 25-ти єврокубкових матчів.

До того ж, при детальному перегляді останніх невдач можна побачити, що "джалороссі" демонстрували непоганий футбол. Принаймні, з Аталантою та Міланом. А перед цим італійці пройшли двох дуже непростих євросередняків – один з них прийшов із ЛЧ, а інший виступатиме там восени. Байєр же суперника схожого рівня пройшов лишень за серією пенальті, напропускавши п'ять голів.

З огляду на всі ці фактори, ми зробимо такий прогноз – сьогодні ніхто не програє. Колективи рівні й не проти вирішити все у другому матчі. Але голи будуть.

Ювентус – Севілья

Ювентус, все ж таки, великий клуб. Катастрофічні помилки керівництва призвели до ослаблення кадрового й фінансового потенціалу, а розслідування прокуратури відняло у "б'янконері" аж 15 очок. На футбольних же полях туринці терпіли історичні обгазони та роздавали очки аутсайдерам, демонструючи нереально слабкий футбол – і навіть перемоги були хахливими за якістю.

В Лізі чемпіонів підопічні Массімо Аллегрі набрали три очки, випередивши Маккабі лишень за різницею голів. Італія, ненависна до іграшки клану Аньєллі, аж пританцьовувала від краху гегемона – втім, ще до квітня команда повернулася в боротьбу за топ-4, а потім суд повернув 15 очок. Як наслідок, "Стара Синьйора" вийшла на другу позицію в Серії А, а в єврокубках близька до тріумфу. Ну хіба це не велич?

І це при тому, що футбол "б'янконері" не став набагато кращим, ніж у жовтні. Ювентус кожному супернику залишає достатньо шансів для перемоги, але користується перевагою в класі – особливо це помітно по матчах плей-офф ЛЄ, де жереб подарував Нант, Фрайбург і Спортінг. Лишень у протистоянні з німцями "Стара синьйора" виграла обидва поєдинки, а залишити ворота сухими вдалося тільки у половині випадків.

Сьогодні італійці зустрінуться з особливим суперником. Підопічні Массімо Аллегрі мали б бути задоволеними, адже до них у гості їде 11-та команда Ла Ліги. Тільки в останніх турах вона вирішила питання щодо виживання в еліті. До того ж, її очолює тренер-ретроград, якого раніше не підпускали до нормальних клубів – Хосе Луїс Менділібар є іспанської версією Олександра Петракова (і не факт, що ця версія краща).

От тільки є одна важлива заковика. Цією командою є Севілья – король Ліги Європи. Власне, цей турнір вже давно пропонують перейменувати у Лігу Севільї, адже андалусійці тріумфували в ньому рекордні шість разів. Ніхто не завойовував цей трофей двічі поспіль крім "рохібланкос" у середині "нульових" – а в середині "десятих" вони зробили це ще й тричі поспіль!

Остання перемога нервіонців у ЛЄ сталася лишень три роки тому. Статистика запевняє, що сьома перемога не за горами – Севілья ніколи не програвала в даному турнірі, якщо виходила у півфінал. Але це все лірика. Більш важливо, що на стадії чвертьфіналу підопічні Хосе Луїса Менділібара винесли Манчестер Юнайтед (2:2 на виїзді, 3:0 вдома).

Та і загалом з новим коучем команда програла лишень один з дев'яти матчів, здобувши шість перемог. До речі, Хосе Луїс Менділібар виявився не таким простим, як здавалося – це на словах він не визнає сучасний футбол, а на практиці його Севілья демонструє вражаючий пресинг, створюючи пристойну кількість моментів. Щоправда, доволі простих за характером – вся гострота приходить з тиску та після кросів.

Коли у складі є футболіст, який за темпом голів йде на рівних з Бензема й шикарно працює у повітрі (мова про Ен-Несірі), то так грати можна. Але чи вистачить цього у битві з Ювентусом? Будемо дивитись.

Кадрова ситуація

Травмовані: Де Шільо, Бремер – Маркао, Ньянзу, Жордан, Сусо

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ювентус – Севілья

Ювентус: Щенсни – Данілу, Ругані, Алекс Сандро – Куадрадо, Фаджолі, Локателлі, Рабйо, – Ді Марія, Костіч – Влахович

Севілья: Буну – Навас, Баде, Гудель, Акунья – Фернандо, Ракітіч – Окампос, Олівер Торрес, Ламела – Ен-Несірі

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ювентус дещо "поплавило" наприкінці сезону. У квітні команда видала 5-матчеву безвиграшну серію, вилетівши з Кубка Італії (кривдником став Інтер), програвши Сассуоло й Наполі, а також розписавши нічию з Болоньєю. Втім, останні два поєдинки туринці виграли, причому 19-річний Айлінг забив Аталанті дебютний гол у кар'єрі на дорослому рівні.

Такі результати яскраво натякають, що "Стара синьйора" має перевагу в класі, але будь-який колектив здатний прибити її. Це – шанс для Севільї, однак є одна проблема. Підопічні Массімо Аллегрі в рідних стінах виграли сім з десяти останніх матчів (і тільки Наполі тут переміг). До того ж, в склад італійців повернувся Поль Погба.

Центр оборони нервіонців же отримав пробоїни, які важко залатати. В останніх матчах там грав Гудель, який взагалі-то є опорником. Саме тому можна сподіватись на гол у ворота Юве – втім, ми поставимо і на гол у виконанні футболістів Севільї. Занадто вже багато своїм суперникам дозволяють туринці.

Враховуючи характер останніх матчів Ювентуса (в тому числі й у Лізі Європи), ми зовсім не здивуємось нічийному підсумку зустрічі.