Арсенал має намір приєднатись до перегонів за Кріштіану Роналду, повідомляє журналіст Руді Галетті.

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Португалець вже має пропозиції від клубів з МЛС та з Саудівської Аравії, зокрема Аль-Наср, який пропонує Кріштіану божевільні 200 млн євро за сезон. В Арсенала ж інші козирі: матчі в АПЛ та можливість грати в Лізі чемпіонів (якщо завершать сезон у топ-4), якою так марить Роналду.

Нагадаємо, португалець зараз залишився без клубу після скандального відходу з Манчестер Юнайтед. У поточному сезоні Кріш зіграв у 16 матчах, в яких відзначився 3 голами та 2 асистами.

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