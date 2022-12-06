Роналду може стати одноклубником Зінченка – Арсенал побореться за Кріштіану з клубами МЛС та Близького Сходу
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду може отримати несподіваний новий клуб.
Арсенал має намір приєднатись до перегонів за Кріштіану Роналду, повідомляє журналіст Руді Галетті.
Роналду узгодив контракт з новим клубом і стане найбільш високооплачуваним спортсменом світу, – Marca
Португалець вже має пропозиції від клубів з МЛС та з Саудівської Аравії, зокрема Аль-Наср, який пропонує Кріштіану божевільні 200 млн євро за сезон. В Арсенала ж інші козирі: матчі в АПЛ та можливість грати в Лізі чемпіонів (якщо завершать сезон у топ-4), якою так марить Роналду.
Нагадаємо, португалець зараз залишився без клубу після скандального відходу з Манчестер Юнайтед. У поточному сезоні Кріш зіграв у 16 матчах, в яких відзначився 3 голами та 2 асистами.