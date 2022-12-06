Арсенал намерен присоединиться к гонке за Криштиану Роналду, сообщает журналист Руди Галетти.

Роналду согласовал контракт с новым клубом и станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира, – Marca

Португалец уже имеет предложения от клубов из МЛС и Саудовской Аравии, в частности Аль-Наср, который предлагает Криштиану сумасшедшие 200 млн евро за сезон. У Арсенала другие козыри: матчи в АПЛ и возможность играть в Лиге чемпионов (если завершат сезон в топ-4), которой так грезит Роналду.

Напомним, португалец сейчас остался без клуба после скандального ухода из Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне Криш сыграл в 16 матчах, в которых отличился 3 голами и 2 ассистами.

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