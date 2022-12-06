Роналду может стать одноклубником Зинченко – Арсенал сразится за Криштиану с клубами МЛС и Ближнего Востока
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может получить неожиданный новый клуб.
Арсенал намерен присоединиться к гонке за Криштиану Роналду, сообщает журналист Руди Галетти.
Роналду согласовал контракт с новым клубом и станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира, – Marca
Португалец уже имеет предложения от клубов из МЛС и Саудовской Аравии, в частности Аль-Наср, который предлагает Криштиану сумасшедшие 200 млн евро за сезон. У Арсенала другие козыри: матчи в АПЛ и возможность играть в Лиге чемпионов (если завершат сезон в топ-4), которой так грезит Роналду.
Напомним, португалец сейчас остался без клуба после скандального ухода из Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне Криш сыграл в 16 матчах, в которых отличился 3 голами и 2 ассистами.