Португалія в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 зустрінеться зі Швейцарію. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу-2022, 1/8 фіналу

6 грудня, 21:00, м. Лусаїл, стадіон "Лусаїл Айконік"

Головний арбітр: Сесар Артуро Рамос (Мексика)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Збірна Португалії на цьому чемпіонаті світа зовсім не запам'ятовується своїм футболом. Головна тема "селесао" на Мундіалі – відносини Кріштіану з командою та Всесвітом. Поки що вони складаються так собі.

Роналду вимагає майже 20 млн від Ювентуса

Зокрема, Кріштіану вимагав переписати на себе гол Бруну Фернандеша у ворота Уругваю, хоча чіпи довели відсутність дотику до м'яча з боку КР7. Розпач був настільки сильним, що капітан збірної прямо з роздягальні писав Пірсу Моргану про "вкрадений" гол.

У матчі ж з Кореєю він образився на Чо К'ю Сона, адже той "підганяв" Кріша з поля під час заміни. А потім у ЗМІ заговорили про складні стосунки з Фернанду Сантушем – Рону не подобається, що тренер його змінює по ходу матчів.

А ще треба згадати про рідню Кріштіану, яка всюди вимагає поклоніння перед божеством. Його мама бажає, щоб португальський народ мислив масштабно, а сестри взагалі запалюють. Журналіст CNN Луїш Віллар заявив, ніби Роналду страждає на "на нарцисичний розлад особистості", а Катя й Елма Авейру у відповідь назвали Луїша "тупим клоуном", "виродком" та "інвалідом".

"А де ж за цим усім футбол?", спитаєте Ви. А футбол збірної Португалії настільки сірий і хаотичний, що про нього й сказати особливо нічого. Власне, велика кількість тактичних експертів банально проігнорувало виступи "селесао" на ЧС-2022.

Команда Фернанду Сантуша в цілому дотримується прагматичної моделі гри, як і завжди. Провідну роль у його системі нині займає Бруну Фернандеш, який витягує на собі просування атак і відкривання зон. Без хавбека МЮ португальці нічого б не добилися – в його активі два асисти у матчі з Ганою ("селесао" перемогли 3:2) і гол+пас з Уругваєм (2:0). Показово, що без Бруну збірна одразу ж програла Південній Кореї (1:2, хоча там в принципі був напіврезерв).

Роналду заробив неоднозначний пенальті у битві з Ганою, а чогось цікавішого від нього ми й не побачили. Як, власне, і від всієї команди – ідея з перевантаженням лівого флангу не працює, моментів у команди мінімум, а помилок у позиційній роботі просто вагон. Були матчі, де вдавалося непогано стримувати суперників (перший тайм з Ганою), а були матчі, де непогано стримували Португалію (той же тайм з Уругваєм). Загалом, збірна виглядає вкрай сірою і незрозумілою.

В цьому її слабкість, але в цьому ж її сила. Важко виокремити якісь критичні вузли в футболі Фернанду Сантуша (окрім Бруну), а значить і прочитати гру його підопічних наперед непросто. Натомість, "селесао" привезли дуже потужний склад – навіть з урахуванням травмованих Нуну Мендеша й Данілу Перейри він не втрачає потенціалу. На чемпіонатах світу індивідуальний клас почасти вирішує значно більше, ніж структура гри – і збірна Португалії слугує яскравим підтвердженням цієї тези.

Сьогоднішнім її суперником стане збірна Швейцарії. "Наті" на катарському Мундіалі виступили саме так, як і очікувалось від найкращого середняка Європи. Підопічні Мурата Якіна мінімально перемогли Камерун, дали бій Бразилії й рознесли Сербію в ключовому поєдинку – все завдяки пристойній організації у всіх фазах та наявності крутих виконавців, яким іноді вдається зробити результат "на класі".

У збірної Швейцарії простежується цікава ідея з динамічним центром поля. Соу, Фройлер і Джака формують трикутник, в якому постійно змінюються позиціями. Крім того, в позиційній атаці непогано виглядають флангові гравці. Зрештою, можна відзначити якісну роботу в зонах завершення у штрафному – "наті" регулярно замикають простріли чи подачі (особливо ефективний в даному аспекті Емболо).

Саме ці "родзинки" й спрацювали у зустрічах з Камеруном та Сербією, однак загальна картина виглядає сиро. Командам, які звикли контролювати м'яч і працювати від позиційних атак, на катарському Мундіалі в принципі тяжко – а конкретно зі швейцарцями можна помітити спад задовго до турніру. Після відходу Владіміра Петковіча "наті" відчутно втратили у стабільності, часто вигризаючи результат "на жилах" і рокатуючи відкриті матчі.

Альпійці чимось схожі на збірну Португалії. Незавершені тренерські задумки, дещо хаотична картина гри, компенсація тактичних проблем високим індивідуальним класом. Всі ці особливості харатерні для обох команд, тож їхня особиста зустріч може вийти або дуже цікавою, або дуже нудною. Подивимось, як воно вийде.

Орієнтовні склади на матч Португалія – Швейцарія

Португалія: Кошта – Канселу, Пепе, Діаш, Геррейро – Б. Сілва, Невеш, Карвалью – Фернандеш – Феліш, Роналду

Швейцарія: Зоммер – Відмер, Аканджі, Ельведі, Родрігес – Джака, Фройлер – Шакірі, Ебішер, Варгас – Емболо

Прогноз "Футбол 24" – 1:1, овертайми

Букмекери не залишають Швейцарії жодних шансів, виставивши у три рази вищі коефіцієнти на перемогу "наті". Важко зрозуміти такий прогноз контор, адже команди приблизно рівні за якістю своєї гри. У Португалії просто більше зіркових футболістів – і вони дійсно роблять результат – однак в організаційному плані їхня наявність мало що приносить Фернанду Сантушу.

Обидва колективи намагаються працювати обережно, тож великої кількості моментів очікувати не варто. Разом з тим, нульова нічия в основний час теж здається малоймовірною – оборона "наті" та "селесао" пропускала у двох із трьох матчів на ЧС. На останній третині поля швейцарці та португальці мають достатньо якісних виконавців, щоб прошити захист.

Тим не менш, ризикувати ніхто не стане. Це точно не про Мурата Якіна та Фернанду Сантуша. Дані колективи з радістю погодяться на овертайми й пенальті, а хто у них вийде переможцям – вгадати нереально.

Роналду і Лєвандовскі серед найгірших гравців ЧС-2022? Підсумки групового етапу від "Футбол 24"