Приєднатися до боротьби за 37-річного нападника готовий і Фламенго, стверджує Veja.

Роналду отримав сенсаційний варіант продовження кар'єри після відходу з Манчестер Юнайтед

Бразильський клуб виграв Копа Лібертадорес і виступить на клубному чемпіонаті світу. Фламенго хотів би запросити суперзірку на короткий термін, щоб привернути якомога більше уваги вболівальників. Втім, зарплатня Роналду не вписується у звичний бюджет "Менго". Керівництво буде проводити окремі наради зі спонсорами, щоб оцінити рентабельність запрошення Кріша.

Нагадаємо, Роналду дав скандальне інтерв'ю і достроково розірвав контракт з Манчестер Юнайтед. Пріоритетними напрямками для ветерана вважалися учасники ЛЧ або ж клуби МЛС.

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