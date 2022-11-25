Днями Кріштіану Роналду став вільним агентом. Манчестер Юнайтед розірвав контракт із форвардом після його скандального інтерв'ю, у якому португалець розкритикував тренера, керівництво і партнерів по команді.

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Ще влітку Роналду міг продовжити кар'єру в Саудівській Аравії. Аль-Хіляль був готовий заплатити португальцю більше 300 мільйонів фунтів, але Кріштіану відмовився від такого варіант. Після відходу форварда з МЮ саудити готові спробувати ще раз, повідомляє Sky Sports.

Бачити Кріштіану у Саудівській Аравії хоче принц Абдулазіз бін Туркі Аль-Фейсал, який є міністром спорту країни. "Хто б не хотів, щоб Роналду грав у нас? Він є прикладом для багатьох молодих футболістів,як і Ліонель Мессі", – заявив чиновник.

Аль-Хіляль став чемпіоном Саудівської Аравії 2021/22, а от у поточному сезоні поки посідає тільки 4 місце. Після 8-ми турів відставання від лідера першості складає 5 очок. Що стосується Роналду, то Кріштіану вдало стартував на ЧС-2022 зі збірною Португалії. Нападник забив у ворота Гани, а підопічні Сантуша виграли 3:2.

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