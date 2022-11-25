Криштиану Роналду будет иметь широкий выбор для продолжения карьеры.

Присоединиться к борьбе за 37-летнего нападающего готов и Фламенго, утверждает Veja.

Роналду получил сенсационный вариант продолжения карьеры после ухода из Манчестер Юнайтед

Бразильский клуб выиграл Копа Либертадорес и выступит на клубном чемпионате мира. Фламенго хотел бы пригласить суперзвезду на короткий срок, чтобы привлечь больше внимания болельщиков. Впрочем, зарплата Роналду не вписывается в привычный бюджет "Менго". Руководство будет проводить отдельные совещания со спонсорами, чтобы оценить рентабельность приглашения Криша.

Напомним, Роналду дал скандальное интервью и досрочно расторг контракт с Манчестер Юнайтед. Приоритетными направлениями для ветерана считались участники ЛЧ или клубы МЛС.

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